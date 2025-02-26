Норвегия предоставит денежную помощь Украине
Деньги поступят через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), пишет 24 канал со ссылкой на Нафтогаз.
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Эта помощь очень важна для устойчивости энергосистемы,
– сказал руководитель Группы Нафтогаз Роман Чумак и поблагодарил Норвегию и ЕБРР за последовательную поддержку и помощь Украине.
На сайте говорится, что финансирование является частью большего пакета помощи, который направлен на поддержку энергетической безопасности страны. В частности Норвегия выделяет около 380 миллионов евро на закупку газа, восстановление электросетей, аварийные генераторы и ядерную безопасность.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объяснил, что, кроме оружия и боеприпасов, Украина больше всего нуждается в поддержке в энергетике и привел пример, что в Киеве люди часто остаются без электричества.
Поэтому энергетическая поддержка, в частности финансирование закупки газа, является важным элементом помощи Норвегии,
– отметил Йонас Гар Стьоре.
Заметьте! Только с начала 2024 года Россия осуществила 16 массированных атак по газовой инфраструктуре Украины.