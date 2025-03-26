Сколько получит "Нафтогаз" на закупку газа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил заем для НАК "Нафтогаз" на закупку природного газа на два следующих отопительных сезона на сумму до 270 миллионов евро, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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По его словам, через ЕБРР также будет направлено около 140 миллионов евро грантов от правительства Норвегии.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Этот ресурс поможет нам накопить запасы газа в ПХГ для прохождения следующего отопительного сезона.

Как ранее отмечал директор D.Trading Дмитрий Сахарук, запасы газа в подземных хранилищах Украины исчерпаны, поэтому для обеспечения стабильности системы необходимо пополнить их. Из-за глобального дефицита Украина вынуждена закупать газ в Европе, где цены выросли из-за сезона накопления запасов, что затрудняет импорт.