Кому из пенсионеров следует обратиться в ПФУ
Традиционно им пересчитывают пенсии в апреле, однако это касается не всех пенсионеров, пишет 24 Канал со ссылкой на издание "На Пенсии".
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На перерасчет выплат могут рассчитывать украинцы, которые соответствуют следующим критериям:
- после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать;
- по состоянию на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или которые отработали менее 24 месяцев;
- после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.
Тогда с 1 апреля им пересчитают пенсии автоматически.
Если же человек ушел на пенсию, например, в декабре, чтобы не ждать перерасчета в следующем году, в декабре можно написать заявление в Пенсионный фонд и получить повышенные выплаты.
Важно! Перерасчет пенсии работающим пенсионерам может быть произведен автоматически в апреле или по заявлению в любой месяц года, когда появляется право на такой перерасчет.