Какие пенсии получают украинцы

Средний размер пенсии в Украине составляет 6 341 гривну, тогда как работающие пенсионеры получают в среднем 6 863 гривны, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Их пенсии с начала года выросли на 8,9%, что свидетельствует о несколько лучшем финансовом состоянии по сравнению с неработающими пенсионерами.

72,5% получает пенсии по возрасту;

еще 15,2% – по инвалидности;

6,6% – пенсии по потере кормильца.

Доля пенсий за выслугу лет составляет чуть более 5%;

0,53% – социальные пенсии;

пожизненное содержание судей – 0,04%.

Доплата работающим пенсионерам

С 1 апреля 2025 года Пенсионный фонд автоматически пересчитывает пенсии работающим пенсионерам. Обновленные выплаты получат более 629 тысяч человек, а средства поступят с июня – вместе с доплатами за апрель и май.

Обратите внимание! В 2024 году среднее повышение после перерасчета составило от 86 до 169 гривен. За последние два года пенсии работающих пенсионеров росли стабильно: на 11,3% в 2024-м и на 17% в 2023 году.