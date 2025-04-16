Как оформить льготы

Льготы могут быть предоставлены, если лицо внесено в Единый государственный реестр ветеранов войны, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1420 от 13 декабря 2024 года, органы ПФУ могут использовать выписку из ЕГРВВ для внесения информации в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Это дает основания для предоставления льгот, в частности на оплату коммунальных услуг, даже в случаях, когда удостоверение УБД еще не оформлено.

Чтобы оформить льготы через Пенсионный фонд, нужно:

подать выписку из Реестра ветеранов войны, подтверждающую статус участника боевых действий;

написать заявление о внесении данных в Реестр лиц, которые имеют право на льготы;

подать заявление на получение льгот.

Обратите внимание! Вместо двух отдельных заявлений, можно подать одно упрощенное заявление – о внесении в реестр и о предоставлении льгот одновременно.