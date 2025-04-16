Як оформити пільги

Пільги можуть бути надані, якщо особа внесена до Єдиного державного реєстру ветеранів війни, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1420 від 13 грудня 2024 року, органи ПФУ можуть використовувати витяг з ЄДРВВ для внесення інформації до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Це дає підстави для надання пільг, зокрема на оплату комунальних послуг, навіть у випадках, коли посвідчення УБД ще не оформлено.

Щоб оформити пільги через Пенсійний фонд, потрібно:

подати витяг з Реєстру ветеранів війни, який підтверджує статус учасника бойових дій;

написати заяву про внесення даних до Реєстру осіб, які мають право на пільги;

подати заяву на отримання пільг.

Зауважте! Замість двох окремих заяв, можна подати одну спрощену заяву – про внесення в реєстр і про надання пільг одночасно.