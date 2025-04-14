Чи зросте тариф на газ з 1 травня

Тариф на газ для побутових споживачів не зміниться з початку травня 2025 року за рішенянм уряду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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Теперішні тарифи будуть чинні ще щонайменше 6 місяців. Зокрема, у "Нафтогазу" вартість газу і надалі складатиме – 7,96 гривні за кубометр.

Нагадаємо! "Нафтогаз" став постачальником останньої надії (ПОН). Зараз цей регулятор обслуговує понад 90% українських споживачів.

Частина громадян обслуговується іншими постачальниками. У них вартість палива коливається в межах 7,70 – 9,99 гривні за кубометр. Тариф на газ у цих регуляторів також не зміниться у травні.

Зверніть увагу! Українцям також потрібно окремо оплачувати доставку газу. Цей платіж розраховується індивідуально на цілий рік. Відповідно, у травні він не зазнаватиме змін.