Які пенсії отримують українці
Середній розмір пенсії в Україні становить 6 341 гривню, тоді як працюючі пенсіонери отримують у середньому 6 863 гривні, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Читайте також Чи може сім'я полоненого оформити пільги, якщо немає УБД
Їхні пенсії з початку року зросли на 8,9%, що свідчить про дещо кращий фінансовий стан порівняно з непрацюючими пенсіонерами.
- 72,5% отримує пенсії за віком;
- ще 15,2% – за інвалідністю;
- 6,6% – пенсії по втраті годувальника.
- Частка пенсій за вислугу років становить трохи більше ніж 5%;
- 0,53% – соціальні пенсії;
- довічне утримання суддів – 0,04%.
Доплата працюючим пенсіонерам
З 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд автоматично перераховує пенсії працюючим пенсіонерам. Оновлені виплати отримають понад 629 тисяч осіб, а кошти надійдуть із червня – разом із доплатами за квітень і травень.
Зауважте! У 2024 році середнє підвищення після перерахунку становило від 86 до 169 гривень. За останні два роки пенсії працюючих пенсіонерів зростали стабільно: на 11,3% у 2024-му та на 17% у 2023 році.