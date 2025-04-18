Які пенсії отримують українці

Середній розмір пенсії в Україні становить 6 341 гривню, тоді як працюючі пенсіонери отримують у середньому 6 863 гривні, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Їхні пенсії з початку року зросли на 8,9%, що свідчить про дещо кращий фінансовий стан порівняно з непрацюючими пенсіонерами.

72,5% отримує пенсії за віком;

ще 15,2% – за інвалідністю;

6,6% – пенсії по втраті годувальника.

Частка пенсій за вислугу років становить трохи більше ніж 5%;

0,53% – соціальні пенсії;

довічне утримання суддів – 0,04%.

Доплата працюючим пенсіонерам

З 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд автоматично перераховує пенсії працюючим пенсіонерам. Оновлені виплати отримають понад 629 тисяч осіб, а кошти надійдуть із червня – разом із доплатами за квітень і травень.

Зауважте! У 2024 році середнє підвищення після перерахунку становило від 86 до 169 гривень. За останні два роки пенсії працюючих пенсіонерів зростали стабільно: на 11,3% у 2024-му та на 17% у 2023 році.