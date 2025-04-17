Сколько пенсий выплатили украинцам

По состоянию на 15 апреля уже направлено 39,1 миллиарда гривен, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Из этой суммы 7,2 миллиарда гривен перечислено через АО "Укрпочта", а еще 31,9 миллиарда – через уполномоченные банки. В ПФУ отмечают, что поступление средств происходит согласно графику, и задержки выплат не предусмотрены.

Сколько соцвыплат профинансировали в апреле

Кроме пенсий, в апреле активно финансируются и другие социальные выплаты. На жилищные субсидии и льготы уже направлено 5,89 миллиарда гривен – это важная поддержка для пенсионеров с низким доходом, особенно учитывая высокие расходы на коммунальные услуги.

Также продолжается финансирование страховых выплат – общая сумма составляет 2,31 миллиарда гривен, из которых более миллиарда предназначено на оплату больничных.

Кстати! В течение апреля Пенсионный фонд Украины предоставил гражданам более 547 тысяч услуг, что свидетельствует о высокой интенсивности работы учреждения.