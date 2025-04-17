Скільки пенсій виплатили українцям

Станом на 15 квітня вже спрямовано 39,1 мільярда гривень, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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З цієї суми 7,2 мільярда гривень перераховано через АТ "Укрпошта", а ще 31,9 мільярда – через уповноважені банки. У ПФУ наголошують, що надходження коштів відбувається згідно з графіком, і затримки виплат не передбачені.

Скільки соцвиплат профінансували у квітні

Окрім пенсій, у квітні активно фінансуються й інші соціальні виплати. На житлові субсидії та пільги вже спрямовано 5,89 мільярда гривень – це важлива підтримка для пенсіонерів з низьким доходом, особливо з огляду на високі витрати на комунальні послуги.

Також продовжується фінансування страхових виплат – загальна сума становить 2,31 мільярда гривень, з яких понад мільярд призначено на оплату лікарняних.

До речі! Упродовж квітня Пенсійний фонд України надав громадянам понад 547 тисяч послуг, що свідчить про високу інтенсивність роботи установи.