Каким категориям не повысили пенсии с марта

Индексацию в 2025 году не почувствовали пенсионеры, которые вышли на пенсию после 1 января этого года. Дело в том, что их пенсии уже рассчитаны в соответствии с актуальными зарплатами, а потому повышение не предусмотрено, передает 24 Канал.

Читайте также Льготы для пенсионеров после 60 лет: какие скидки доступны в 2025 году

Кроме того, повышение не получили люди, которые вышли на пенсию в течение последних 4 лет. Хотя для такой категории возможны небольшие надбавки.

В то же время как рассказывает адвокат Иван Хомич в комментарии УНИАН, на самом деле индексация пенсий в Украине относится не к самим пенсиям, а к одному из показателей, который является частью формулы для вычисления выплаты.

Благодаря тому, что схема индексации пенсий достаточно запутанная и сложная, правительству фактически удалось исключить лиц, которым пенсия была назначена в течение последних 4 лет,

– говорит Хомич.

Заметьте! На сегодня в Украине сосредоточено внимание на индексировании устаревших пенсий, которые назначены до 2021 года.