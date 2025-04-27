Какая пенсия при средней зарплате в 2025 году

В Украине пенсия для лиц со средней зарплатой и полным стажем составляет 5 269,9 гривны, если платить единый социальный взнос со среднего заработка. Он составляет 18 589 гривен по состоянию на сегодня, передает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA

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Таким образом, пенсия в 2025 году для тех, кто имеет 40 лет стажа и на протяжении всей карьеры получал среднюю зарплату, составит всего 6 022,8 гривны. Выплата будет увеличиваться с ростом заработной платы.

Какие сейчас выплаты у украинских пенсионеров

В Украине в 2025 году 10,34 миллиона пенсионеров получают выплаты от государства. Поэтому почти каждый четвертый из них, а это 2,8 миллиона человек, продолжает работать.

При этом, средняя пенсия работающих пенсионеров составляет около 6 257 гривен, что больше общей средней пенсии по стране 5 851 гривну.

Интересно! Если ваша зарплата на 50% выше средней, то при наличии 35 лет стажа пенсия составит 7 904,9 гривны. Если же вы работаете 40 лет с такой зарплатой, ваша пенсия может вырасти до 9 034,2 гривны.