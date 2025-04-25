Пенсия самого богатого пенсионера Украины

Это ограничение временное и будет действовать только в течение текущего года, пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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В результате применения коэффициентов, которые понижают размер сверхвысоких пенсий, ежемесячно экс-нардеп теряет по 195 тысяч гривен. Собеседники издания сообщили, что сейчас Кивалов получает 51 тысячу гривен.

В частности самая большая пенсионная выплата в Украине действительно уменьшилась до суммы в 51 042 гривен. А коэффициенты, которые уменьшают размер пенсии, действуют с января текущего года.

Обратите внимание! Это предусмотрено постановлением правительства №1 и законом О бюджете Украины на 2025 год.

Как Кивалов получил самую большую пенсию

Кивалов получил самую большую пенсию в Украине благодаря суду. Там его выплату посчитали по недействующей статье закона О статусе нардепа.

Кивалов принес в суд справку о зарплате народного депутата-председателя комитета в размере 44,1 тысячи гривен (с учетом надбавки) и справку из Международного гуманитарного университета, который он возглавляет.

Если бы ему назначили пенсию в размере 90% зарплаты нардепа, он бы получил всего 39,7 тыс. грн. Поэтому он требовал учесть также зарплату из университета. И, очевидно, чтобы иметь максимально большую пенсию, частный вуз, который возглавляет Кивалов, резко поднял ему зарплату,

– говорится в материале.

То есть если в октябре 2019 года бывший народный депутат получал 84,7 тысячи гривен, то уже в ноябре его зарплата выросла до 442,7 тысячи гривен. В частности в течение нескольких месяцев (до февраля 2020-го) он получал от 332,8 тысячи гривен.

Заметьте! Судья Одесского окружного административного суда Михаил Кравченко принял решение обязать провести перерасчет "на основании справки, выданной Управлением делами Аппарата Верховной Рады и справки о доходах, выданной Международным гуманитарным университетом, без ограничения максимальным размером".