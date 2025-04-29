Чи проіндексували пенсії особам з III групою інвалідності

Однак нюанс полягає у тому, що пенсії для осіб з інвалідністю розраховуються індивідуально, передає 24 Канал з посиланням на експерта Сергія Коробкіна.

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Для правильного розрахунку потрібно враховувати такі показники:

середню зарплату в Україні за три роки, що передують виходу на пенсію людини;

помножити на коефіцієнт стажу;

також помножити на коефіцієнт зарплати.

Ці показники є індивідуальними. Тому назвати точний розмір пенсії для кожної людини неможливо.

Важливо! Водночас розмір пенсії по інвалідності III групи становить 50% від пенсії, яку нараховували б за віком.

Що ще слід знати про індексацію? Сергій Коробкін розповів, що пенсія не може бути нижчою, ніж прожитковий мінімум. Наразі він становить 2 361 гривню. І протягом 2025 року ця сума не зміниться.

Кому не проіндексували пенсії

Згідно зі слів експерта, якщо людина, наприклад, має інвалідність з дитинства, не може з фізичних причин працювати й не набула жодного стажу, то їй не призначається пенсія. Замість цього людина може отримати державну соціальну допомогу з інвалідності.

Вона оформлюється через органи соцзахисту. Зокрема така допомога становить 2361 гривню.

Зверніть увагу! Після цьогорічної індексації пенсій змін вона не зазнала.