Індексація пенсій військових в Україні

Індексації підлягають розміри пенсій військовослужбовців та членів сімей, виплати яким призначені до 31 грудня 2024 року включно, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Про індексацію пенсійних виплат у 2025 році розповіла начальниця відділу з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Світлана Бородач. Вона зауважила, що підвищення встановлюється у межах визначеного законодавством максимального розміру пенсії, але не може перевищувати 1 500 гривень.

Важливо! Індексація пенсій проводиться автоматично, тому пенсіонерам, в тому числі військовим, не потрібно додатково звертатися в Пенсійний фонд.