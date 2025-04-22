Які пенсії будуть зменшувати

Вказані коефіцієнти застосовують до пенсій більш як 23 610 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Oboz.ua.

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Це рішення стосується тільки дуже великих пенсій і не зачіпає страхову частину, яку людина заробила своїми внесками. Важливо: ці обмеження не стосуються військових, які брали участь у бойових діях, і пенсій сімей загиблих захисників.

Як пояснила Жолнович, це необхідно для того, аби система була більш справедливою. Тобто, щоб зменшився розрив між пенсіями, які призначались за загальними правилами та тими, що надавались за спецзаконами.

Уже в січні це дало змогу зменшити навантаження на Пенсійний фонд майже на 120 мільйонів гривень, а за рік ми отримаємо ресурс у понад мільярд гривень. Ці кошти підуть на виконання зобов'язань перед усіма пенсіонерами,

– каже Жолнович.

Зверніть увагу! Найбільша пенсія в Україні зараз складає – 51 042 гривні.