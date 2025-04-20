Скільки потрібно заробляти для максимальної пенсії

Пенсійний фонд України обчислює розмір пенсії, виходячи з актуальних статистичних даних на момент виходу особи на пенсію, передає 24 Канал.

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Таким чином, щоб отримати максимальну пенсію в розмірі 23 610 гривень за різного стажу, необхідно мати таку щомісячну зарплату:

35 років стажу – 37 334,10 гривні.

20 років стажу – 65 334,67 гривні.

15 років стажу – 87 112,89 гривні.

Яка формула розрахунку пенсії у 2025 році

Таким чином, формула для розрахунку пенсії виглядає так: пенсія = середня зарплата за останні три роки × співвідношення власної зарплати до середньої × стаж у роках × 1%.

У 2025 році для розрахунку пенсії враховується середня заробітна плата в Україні за останні три роки, з якої сплачено страхові внески. Втім потрібно враховувати, що для розрахунку пенсії використовуються дані про заробітну плату, надані ПФУ, які можуть відрізнятися від даних Держстату.

Зверніть увагу! Цей показник становить у 2025 році 15 057,09 гривень.