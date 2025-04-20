Сколько нужно зарабатывать для максимальной пенсии

Пенсионный фонд Украины вычисляет размер пенсии, исходя из актуальных статистических данных на момент выхода лица на пенсию, передает 24 Канал.

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Таким образом, чтобы получить максимальную пенсию в размере 23 610 гривен при разном стажа, необходимо иметь такую ежемесячную зарплату:

35 лет стажа – 37 334,10 гривны.

20 лет стажа – 65 334,67 гривны.

15 лет стажа – 87 112,89 гривны.

Какая формула расчета пенсии в 2025 году

Таким образом, формула для расчета пенсии выглядит так: пенсия = средняя зарплата за последние три года × соотношение собственной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%.

В 2025 году для расчета пенсии учитывается средняя заработная плата в Украине за последние три года, с которой уплачены страховые взносы. Впрочем нужно учитывать, что для расчета пенсии используются данные о заработной плате, предоставленные ПФУ, которые могут отличаться от данных Госстата.

Обратите внимание! Этот показатель составляет в 2025 году 15 057,09 гривен.