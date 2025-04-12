Сколько можно получить за "лишние" годы стажа

Каждый год сверхнормативного страхового стажа увеличивает пенсию на 1% от ее основного размера, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ. Впрочем, размер такой надбавки ограничен: она не может быть больше 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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В 2025 году этот показатель составляет 2 361 гривну. Итак, за 10 лет сверхурочного стажа пенсия, превышающая минимальный уровень, может вырасти на 236 гривен.

Какой стаж считается сверхурочным

Сверхурочным в 2025 году считается стаж, превышающий:

35 лет для мужчин;

30 лет для женщин.

Для пенсий, назначенных до октября 2011 года, сверхурочным стажем считается период после 25 лет стажа для мужчин и 20 лет для женщин.

Обратите внимание! При расчете выплат работающим пенсионерам учитывают прожиточный минимум на момент их выхода на пенсию. Только после увольнения пенсионера с работы применяется новый прожиточный минимум, что обычно приводит к повышению пенсии.