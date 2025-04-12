Скільки можна отримати за "зайві" роки стажу

Кожен рік понаднормового страхового стажу збільшує пенсію на 1% від її основного розміру, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ. Втім, розмір такої надбавки обмежений: вона не може бути більшою за 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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У 2025 році цей показник становить 2 361 гривню. Отже, за 10 років понаднормового стажу пенсія, що перевищує мінімальний рівень, може зрости на 236 гривень.

Який стаж вважається понаднормовим

Понаднормовим у 2025 році вважається стаж, що перевищує:

35 років для чоловіків;

30 років для жінок.

Для пенсій, призначених до жовтня 2011 року, понаднормовим стажем вважається період після 25 років стажу для чоловіків та 20 років для жінок.

Зверніть увагу! При розрахунку виплат працюючим пенсіонерам враховують прожитковий мінімум на момент їх виходу на пенсію. Лише після звільнення пенсіонера з роботи застосовується новий прожитковий мінімум, що зазвичай призводить до підвищення пенсії.