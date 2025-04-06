Пенсія для осіб з III групою інвалідности в Україні

Розмір такої допомоги розраховуватиметься залежно від групи та давності захворювання, пише 24 Канал з посиланням на слова експерта Сергія Коробкіна.

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Він пояснив, що перед призначенням пенсії по інвалідності розраховується розмір виплат, який людина отримала б за віком. Експерт також зазначив, що для цього потрібно:

знати середню зарплату в Україні за три роки, що передують виходу людини на пенсію;

помножити на коефіцієнт стажу;

також помножити на коефіцієнт зарплати.

У 2025 році розмір пенсії по інвалідності III групи складає 50% від виплати, яку нарахували б за віком. Однак вона не може бути нижчою, ніж прожитковий мінімум.

Він зараз становить 2361 гривню. І ця сума 2025 року не зміниться.

Важливо! Водночас для дітей віком до 6 років вона 2563 гривні, а для дітей віком від 6 до 18 років – 3196 гривень.