Яка зарплата має бути для пенсії 10 тисяч
Щоб розрахунок було провести простіше, скористаємось пенсійним калькулятором, повідомляє 24 Канал.
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Ми розглянемо ситуацію, де особа встигла набути 30 років страхового стажу. У 2025 році вона зможе вийти на пенсію у 63 або 65 років. Річ у тім, що, аби піти на заслужений відпочинок у 60 років, набутого стажу недостатньо.
Цьогоріч, аби вийти на пенсію потрібно мати:
- для тих хто хоче вийти на пенсію у 60 років – щонайменше 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 22 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Якщо особа набула 30 років стажу і хоче отримувати пенсію не менш як 10 тисяч гривень, її зарплата має бути щонайменше 25,8 тисячі – гривень.
Яка зарплата має бути, щоб пенсія була щонайменше 10 тисяч гривень при виході на пенсію у 63 роки / Скриншот Пенсійний калькулятор
У 65 років за таких обставин вийти на пенсію і отримувати вказану виплату простіше. Достатньо буде і зарплати – 23,4 тисячі гривень.
Розмір зарплати для пенсії 10 тисяч гривень при виході на пенсію у 65 / Скриншот Пенсійний калькулятор
Нагадаємо! Мінімальні вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростатимуть щорічно до 2028 року.