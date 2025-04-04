Яка зарплата має бути для пенсії 10 тисяч

Щоб розрахунок було провести простіше, скористаємось пенсійним калькулятором, повідомляє 24 Канал.

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Ми розглянемо ситуацію, де особа встигла набути 30 років страхового стажу. У 2025 році вона зможе вийти на пенсію у 63 або 65 років. Річ у тім, що, аби піти на заслужений відпочинок у 60 років, набутого стажу недостатньо.

Цьогоріч, аби вийти на пенсію потрібно мати:

для тих хто хоче вийти на пенсію у 60 років – щонайменше 32 роки страхового стажу;

– щонайменше 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Якщо особа набула 30 років стажу і хоче отримувати пенсію не менш як 10 тисяч гривень, її зарплата має бути щонайменше 25,8 тисячі – гривень.



Яка зарплата має бути, щоб пенсія була щонайменше 10 тисяч гривень при виході на пенсію у 63 роки / Скриншот Пенсійний калькулятор

У 65 років за таких обставин вийти на пенсію і отримувати вказану виплату простіше. Достатньо буде і зарплати – 23,4 тисячі гривень.



Розмір зарплати для пенсії 10 тисяч гривень при виході на пенсію у 65 / Скриншот Пенсійний калькулятор

Нагадаємо! Мінімальні вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростатимуть щорічно до 2028 року.