Які товари можуть подорожчати в США після введення мит

Очікується, що середнє американське домогосподарство платитиме на 2 100 доларів США більше на рік за товари через введені нещодавно тарифи США, передає 24 Канал з посиланням на CNN.

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Нагадуємо! Дональд Трамп оголосив про введення тарифів на всі країни у розмірі 10%, а для 60 країн ці ставки тарифів є навіть вищими, адже на думку адміністрації ці країни є "найгіршими порушниками" з точки зору торгівельних відносин.

Найбільші тарифи США введені проти Китаю. Загалом, з 9 квітня мита для країни становитимуть 54%. Водночас ставки можуть зрости до 79%, якщо Трамп виконає свою обіцянку запровадити додаткові 25% мита для будь-якої країни, яка купує нафту у Венесуели.

Як зростуть ціни на ноутбуки та планшети

Згідно з федеральними даними торгівлі, Китай, В'єтнам і Тайвань, проти яких США зараз ввели тарифи, були трьома найбільшими іноземними постачальниками ноутбуків і планшетів до США торік.

Саме тому ціни на майже всю побутову електроніку, включаючи смартфони та комп'ютерні монітори, ймовірно, зростуть.

Також, США значною мірою покладався на Тайвань у виробництві напівпровідників, однак після введення мит американські споживачі можуть відчути підвищення цін на ноутбуки, автомобілі, побутову техніку, медичні пристрої, маршрутизатори Wi-Fi та світлодіодні лампочки.

Що буде з цінами на взуття

Схожа ситуація і з взуттям, адже за 2024 рік Китай та В'єтнам поставили США його на загальну суму 18,5 мільярдів доларів. Це майже 70% усього імпортованого взуття.

По скільки будуть іграшки

Традиційно вже, Китай і В'єтнам були двома найбільшими джерелами іноземних іграшок, відправлених до США. Лише за оцінками Асоціації іграшок, 77% усіх іграшок, які продаються в США, виробляються в Китаї.

Споживачі в США, швидше за все, не побачать вищих цін до кінця літа. Але у період перед школою вартість іграшок може зрости принаймні на 30%.

Вартість одягу

Китай та В'єтнам є також найбільшими джерелами одягу іноземного виробництва – торік до США країни відправили одягу на суму близько 14 мільярдів доларів.

Крім того, інші провідні джерела іноземного одягу, Бангладеш, Індія, Індонезія та Камбоджа, також постраждали від "взаємних тарифів" у діапазоні від 26% до 49%.