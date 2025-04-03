Які нові тарифи країн Європи

Як повідомляв Трамп ще раніше, Європейський союз, на його думку, був створений нібито, щоб "накрутити Сполучені Штати", передає 24 Канал з посиланням на Politico. Тому не дивно, що 2 квітня до списку "найгірших торгівельних партнерів" увійшлий ще й країни Європи.

До теми Трамп запровадив безпрецедентні мита на імпорт з усіх країн світу

У діаграмі Трампа, повідомляє BBC News, йдеться про такі тарифи для європейських країн:

Ліхтенштейн – 37%,

Швейцарія – 31%,

Європейський Союз – 20%,

Норвегія – 15%,

Косово, Україна та Велика Британія – 10%

Крім того, до цього списку приєднуються ще й інші країни-кандидати у члени ЄС, як-от Молдова, Сербія, Північна Македонія та Боснія. Проти них введені тарифи у понад 30%.

Для Сербії – 37%,

Для Боснії – 35%,

для Північної Македонії – 33%,

для Молдови – 31%.

Тепер ми будемо звинувачувати Європейський Союз. Вони дуже жорсткі. Дуже, дуже жорсткі трейдери. Ви знаєте, ви думаєте про Європейський Союз, дуже дружелюбний. Вони обдирають нас. Це так сумно бачити. Це так жалюгідно...Ми збираємося стягувати з них 20%,

– сказав Трамп.

Зверніть увагу! Станом на 2 квітня Дональд Трамп оголосив про впровадження мита у 10% для всіх країн світу. Крім того, введені індивідуальні додаткові тарифи для приблизно 60 країн. Мито у 10% набуде чинності 5 квітня, а індивідуальні тарифи для окремих країн – 9 квітня.

Як у Європі відреагували на мита Трампа

Першим лідером країни ЄС, яка відреагувала на таку тарифну політику Трампа, була прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Вона пояснила, що такий шлях не є правильним і не буде в інтересах обох сторін.

Ми зробимо все можливе, щоб працювати над угодою зі Сполученими Штатами з метою запобігання торговельній війні, яка неминуче послабить Захід на користь інших глобальних гравців,

– написала Мелоні у Facebook .

Цікаво, що адміністрація Трампа вважає, що ЄС стягує з США 39% мита. Натомість за словами Трампа, США стягуватиме з блоку 20%, що буде "добрими взаємними" тарифами.

Насправді ж понад 70% імпорту до ЄС є безмитними. А за даними Світової організації торгівлі, на торгово-зваженій основі тарифи ЄС становлять у середньому лише 2,7%.

Раніше Європейська комісія заявила, що відповість одним ударом на взаємні тарифи Трампа та тарифи на автомобілі на додаток до своєї відповіді на мита США на сталь і алюміній, які вже діють.