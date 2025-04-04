Як вийти на пенсію в 60 років

Скільки стажу треба для пенсії в 60 років

Саме кількість років, протягом яких сплачувалися внески до Пенсійного фонду, визначає як вік виходу на пенсію, так і її розмір, повідомляє 24 Канал .

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Щоб вийти на пенсію у 60-річному віці у 2025 році, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Цей мінімум зростає щороку в межах пенсійної реформи, яка стартувала ще у 2017 році

Якщо у 2025 році людина не має достатньо страхового стажу, вона все одно може отримати пенсію, але пізніше:

У 63 роки – якщо стаж становить від 22 до 31 року;

У 65 років – якщо є від 15 до 21 року стажу.

Що менше стажу людина має, то пізніше вона зможе вийти на пенсію.

Якщо менше ніж 15 років стажу

Ті, хто не мають хоча б 15 років страхового стажу, не мають права на пенсію за віком. Проте вони можуть претендувати на соціальну допомогу після 65 років, розмір якої залежить від сукупного доходу сім’ї.

До речі! Щоб уникнути втрати права на пенсію, можна докупити стаж. У 2025 році один місяць стажу коштує 3 520 гривень, що становить 44% від мінімальної зарплати (8 000 гривень).