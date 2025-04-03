Врахування зарплати до пенсії

Однак для цього мають бути дотримані дві умови, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Читайте також Стаж за підприємницьку діяльність: за яких умов він зарахується весь

Йдеться про такі умови:

перша: після призначення або попереднього перерахунку пенсії пенсіонер набув не менше як 24 місяці страхового стажу.

після призначення або попереднього перерахунку пенсії пенсіонер набув не менше як 24 місяці страхового стажу. друга: заробітну плату враховувати доцільно.

Тобто заробітна плата, обчислена за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року до 28 лютого 2025 року або будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року (якщо людина надавала довідку про заробітну плату) та всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року до 28 лютого 2025 року, є вищою, ніж та, що враховувалась для обчислення пенсії до перерахунку,

– пояснили у ПФУ.

Якщо ж після призначення пенсії людина набула 24 місяці страхового стажу, але зарплата є меншою, ніж та, з якої обчислювався розмір виплати, то враховувати її не вважається доцільним. Тому враховують тільки страховий стаж, який набутий після призначення або попереднього перерахунку пенсії. Водночас заробіток залишається без змін.

Зауважте! При обчисленні заробітку показник середньої заробітної плати (доходу), який було враховано під час призначення чи попереднього перерахунку пенсії людини, не змінюється.