Чи буде індексація пенсій у квітні

Це передбачає четверта частина статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Перерахунок пенсії проводиться без додаткового звернення особи до територіальних органів ПФУ:

особам, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менше 24 місяці страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку/ пенсії;

особам, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули менш як 24 місяці страхового стажу, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло не менш ніж два роки.

Так у 2025 році буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам, які призначені чи перераховані у 2023 році. Зокрема право на перерахунок визначає страховий стаж, який набутий 1 березня того року, в якому проводиться перерахунок.

Важливо! Дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення", та які не досягли 60 років.