Як змінились виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни

Так збільшився розмір виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни, пише 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.

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Мінімальні розміри пенсій для людей з інвалідністю внаслідок війни зросли на 11,5%. Так само як і для інших пенсій.

Так пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни наразі мають такий вигляд:

І група інвалідності — з 15 347 до 16 847 гривень (+1500 гривень);

II група інвалідності — з 12 396 до 13 822 гривень (+1426 гривень);

III група інвалідності — з 8500 до 9478 гривень (+978 гривень).

Водночас учасники бойових дій згідно з цією постановою не можуть отримувати пенсію меншу за 5528 гривень (+570 гривень).

Важливо! Якщо розрахункова пенсія ветеранів війни менша за гарантовані державою суми (з урахуванням підвищень, індексацій тощо), то їм виплачується щомісячна державна адресна допомога в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.