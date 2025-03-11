Скільки грошей піде на індексацію

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, що на індексацію передбачено 57,5 мільярда гривень, передає 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Цієї суми достатньо, аби всі отримали пенсії вчасно, без затримок. Частина українців уже почала отримувати проіндексовані пенсії – перераховані суми надійшли з 4 березня.

Які суми спрямовують на індексацію:

Станом на 6 березня підвищені виплати вже отримали 2,5 мільйона пенсіонерів, на що було спрямовано близько 20 мільярдів гривень.

Загальний обсяг фінансування індексації становить 35,2 мільярда гривень із коштів Пенсійного фонду та ще 22 мільярди гривень надає державний бюджет.

Зауважте! За словами Оксани Жолнович, цього фінансового ресурсу цілком вистачає, аби забезпечити своєчасну виплату проіндексованих пенсій – жодних затримок не передбачається.