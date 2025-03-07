Як зросли пенсії українців
Цьогоріч пенсії українців мали б бути проіндексовані на 11,5%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Зауважте! Під індексацію підпадає "чиста" пенсія, тобто виплата без доплат та надбавок.
Проте, потрібно зауважити, що уряд встановив ліміти збільшення виплат:
- мінімально виплати могли зрости на 100 гривень;
- максимально – 1 500 гривень.
В середньому пенсії українців внаслідок індексації зростуть на 556 гривень.
Зверніть увагу! Завдяки індексації, середня пенсія в Україні збільшиться з 5 789 до 6 345 гривень.
Як дізнатись на скільки зросла пенсія через індексацію
Дізнатись як зросла пенсія через індексацію можна онлайн. Для цього потрібно:
- зайти на портал електронних послуг ПФУ за посиланням;
- авторизуватися (це можна зробити через КЕП, "Дія. Підпис", BankID);
- інформацію можна знайти у розділі "Моя пенсія".
Нагадаємо! Оновлені пенсії українці почали отримувати з 4 березня.