Українці отримують збільшені пенсії

З 4 березня пенсіонери отримуватимуть підвищені виплати відповідно до встановленого графіка, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Чи можна оформити тисячу Зеленського у березні

Пенсійний фонд провів перерахунок автоматично, тож пенсіонерам не потрібно звертатися до установ. З урахуванням коефіцієнта 1,115 середній розмір пенсій зріс на 9,6% – з 5 790 до 6 345 гривень.

Індексація охоплює всіх пенсіонерів, зокрема:

тих, хто отримує виплати за загальними та спеціальними пенсійними законами;

військових;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

чорнобильців;

науковців;

чиновників і депутатів.

Фінансування індексації пенсій у 2025 році здійснюватиметься з коштів солідарної пенсійної системи та державного бюджету. У проєкті бюджету Пенсійного фонду передбачено 44,7 мільярда гривень на доплати, які визначені постановами Кабінету Міністрів.

Зауважте! Ці кошти спрямовані не лише на індексацію пенсійних виплат, а й на додаткові заходи соціального захисту для найвразливіших категорій населення.