Чи можна оформити тисячу Зеленського у березні

Однак час на оформлення виплати є обмеженим, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

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Подати заяву можна протягом усього зимового періоду — до 28 лютого 2025 року, а використати кошти — до 31 грудня 2025 року,

— зазначається на сайті.

Важливо! Тобто подати заявку 1 березня вже неможливо.

Хто може отримати тисячу Зеленського

Програма доступна для всіх громадян, які перебувають на території Україні, за винятком тимчасово окупованих територій. Зокрема Зимова єПідтримка призначена не лише дорослим, а й дітям. Але для цього батьки мають оформити заяву на кожну свою дитину.

Водночас тисяча гривень передбачена не тільки для осіб, що мають встановлену на телефоні "Дію". Українці, які отримують виплати через пошту, Зимову єПідтримку отримують у відділеннях Укрпошти.

Зверніть увагу! Якщо в людини відсутній РНОКПП, то слід звернутися до одного з банків-партнерів програми.

Куди можна витратити тисячу Зеленського

Отримані гроші можна витратити на такі потреби: