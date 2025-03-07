Как выросли пенсии украинцев
В этом году пенсии украинцев должны быть проиндексированы на 11,5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Обратите внимание! Под индексацию подпадает "чистая" пенсия, то есть выплата без доплат и надбавок.
Однако нужно заметить, что правительство установило лимиты увеличения выплат:
- минимально выплаты могли вырасти на 100 гривен;
- максимально – 1 500 гривен.
В среднем пенсии украинцев в результате индексации вырастут на 556 гривен.
Обратите внимание! Благодаря индексации, средняя пенсия в Украине увеличится с 5 789 до 6 345 гривен.
Как узнать на сколько выросла пенсия из-за индексации
Узнать как выросла пенсия из-за индексации можно онлайн. Для этого нужно:
- зайти на портал электронных услуг ПФУ по ссылке;
- авторизоваться (это можно сделать через КЭП, "Дія. Підпис", BankID);
- информацию можно найти в разделе "Моя пенсия".
Напомним! Обновленные пенсии украинцы начали получать с 4 марта.