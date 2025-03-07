Скільки коштують тюльпани, троянди та підсніжники у Львові

Журналісти 24 Каналу вирушили на один із місцевих квіткових ринків у центрі Львова, щоб дізнатися, скільки ж потрібно віддати гривень за квіти, які мають популярність на початку весни.

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Фаворитом серед подарунків до весняних свят є тюльпан. Ціна за один коливається від 60 до 70 гривень, незалежно від кольору. За букет із 15 тюльпанів потрібно віддати 900 – 1 050 гривень

Ціна за один коливається незалежно від кольору. За букет із 15 тюльпанів потрібно віддати 900 – 1 050 гривень Цікаво, що троянди зараз коштують менше: з середнім бутоном обійдеться в 40 гривень за штуку , а велика біла троянда коштуватиме 50 гривень за штуку. Букет із 15 троянд – десь 600 – 750 гривень.

зараз коштують менше: з середнім бутоном обійдеться , а велика біла троянда коштуватиме Букет із 15 троянд – десь 600 – 750 гривень. Найдорожчою серед квітів є кущова троянда. Ціна за гілочку такої вийде у 150 гривень. Однак варто додати, що перевагою кущових троянд є те, що навіть з 5 гілок можна скласти повноцінний букет, витративши 750 гривень.

Зауважте! Тюльпани, які часто продають жіночки посеред вулиці, коштують дешевше. Наприклад, поблизу центральних вулиць міста, букет з 15 тюльпанів коштуватиме вже десь 800 гривень, тобто за штуку вийде трішки більше, аніж 50 гривень. А за 20 хвилин від центру ціна за тюльпан коливається від 50 до 70 гривень.

Щодо інших квітів, то на ринку "Шувар" за мінібукет підсніжників доведеться віддати 90 гривень. Крім того, як подарунок часто дарують не лише зрізані квіти, але й вазонки. Один великий гіацинт у різних кольорах обійдеться в 150 гривень, а первоцвіт (примула) коштуватиме дешевше – 120 гривень.



Сезон тюльпанів до 8 березня у Львові / Фото 24 Канал Сезон тюльпанів до 8 березня у Львові / Фото 24 Канал

Яка вартість букетів Хмельницькому

Як розповіла 24 Каналу флористка та співвласниця квіткової крамниці "Квітень" Дарина Половнікова, основна квітка у переддень свята 8 березня – це тюльпан. Йдеться про його всі можливі види – звичайні, піоновидні та ексклюзивні.

Звісно, ​​такі весняні квіти, як іриси, нарциси, альстромерії, також популярні, бо вони виглядають свіжо та по-весняному. І троянда також – класична та кущова,

– додає пані Дарина.

Крім того, часто купують мімозу, адже чимало людей такого старшого віку пам'ятають, як колись цю квітку привозили до України з Грузії. Зараз її везуть аж з Італії.

Вартість букета тюльпанів на сьогодні залежить від об'єму. Тобто 3 – 5 тюльпанів обійдуться від 200 гривень. Тобто середня ціна за квітку – 60 – 65 гривень.

на сьогодні залежить від об'єму. Тобто 3 – 5 тюльпанів обійдуться від 200 гривень. Тобто Якщо йдеться про українську троянду, яка середнього розміру, то ціна стартує від 70 гривень.

яка середнього розміру, то ціна стартує Еквадорська троянда дорожча – від 100 гривень за штуку.

Як додає Дарина, у Києві ціна на такі квіти буде дорожчою, адже у столиці вища оплата оренди, більші комунальні та оплата праці. Тобто у вартість квітки закладена не лише ціна самої квітки.

Чи відрізняються ціни на квіти у Дніпрі

Як розпитали журналісти 24 Каналу у бабусь, які продають квіти на вулицях Дніпра, за один тюльпан доведеться віддати у межах від 54 до 56 гривень. Водночас у супермаркетах ціни нижчі.

На вулиці: за 3 тюльпани доведеться віддати 170 гривень (один тюльпан коштує десь 56 гривень). За букетик з 5 штук тюльпанів треба віддати 270 гривень (кожна квітка по 54 гривні).

за 3 тюльпани доведеться віддати 170 гривень (один тюльпан коштує десь 56 гривень). За букетик з 5 штук тюльпанів треба віддати 270 гривень (кожна квітка по 54 гривні). У супермаркетах: в одному можна знайти букет тюльпанів із 7 штук за 349 гривень, де один тюльпан вийде майже по 50 гривень, а в іншому за один тюльпан можна віддати майже 40 гривень.

в одному можна знайти букет тюльпанів із 7 штук за 349 гривень, де один тюльпан вийде майже по 50 гривень, а в іншому за один тюльпан можна віддати майже 40 гривень. Ринок: за білі тюльпани ціна у 50 гривень за штуку, а будь-які інші кольори – 40 гривень за штуку.

за білі тюльпани ціна у 50 гривень за штуку, а будь-які інші кольори – 40 гривень за штуку. Квіткові крамниці: найбільше доведеться віддати за один тюльпан саме тут, адже ціна за один тюльпан сягає 70 гривень.

До речі! Якщо звернути увагу й на інші квіти, то у Дніпрі одну гілочку малої мімози можна придбати за 50 гривень, велику – за 100 гривень, а величезну – за 200 гривень. Нарциси натомість по такій ціні: 150 гривень за 3 штуки, 250 гривень за 5 штук.

Яка ціна на квіти в інтернеті

Ціна тюльпанів на українських маркетплейсах

В інтернеті купити тюльпани поштучно інколи навіть дешевше. Відповідно до цін на сайтах найвідоміших маркетплейсів України, можна зустріти ціну від 25 до 35 гривень за штуку. Інколи вартість сягає навіть 50 гривень за штуку, залежно від продавця.

Утім, переважно такі квіти продаються гуртом, а тому, аби ціна залишалася низькою, варто брати не 10 чи 15 штук, а 50 та більше.



Ціни на тюльпани на одному із маркетплейсів України / Скриншоти з сайту Ціни на тюльпани на одному із маркетплейсів України / Скриншоти з сайту

По скільки обійдуться троянди

На квіткових сайтах ціна на квіти коливається, адже вона залежить від виду троянди, від довжини та розміру бутона.

Наприклад, велика біла троянда з висотою стебла у 80 сантиметрів може обійтися в 70 гривень за штуку. Водночас червона троянда зі стеблом 100 сантиметрів – вже понад 100 гривень за штуку. За коротші та менші бутони троянд можна віддати на одному із сайтів від 49 до 65 гривень за штуку. Одними із найдорожчими залишаються на сайтах кущові троянди, ціна яких сягає від 155 до 200 гривень.

Зверніть увагу! Залежно від сайту мінімальне замовлення зазвичай складає від 10 до 15 троянд.