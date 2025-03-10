Доходи й видатки ПФУ

Власні надходження фонду становили 99,3 мільярда гривень, з яких 4 мільярди гривень – це єдиний внесок, що надходить із держбюджету за окремі категорії застрахованих осіб, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Попри зростання доходів, видатки на виплату пенсій за рік збільшилися на 7,2%, тоді як рівень інфляції за той же період становив 14%.

За січень-лютий 2025 року загальна сума видатків Пенсійного фонду України на пенсійні та інші соціальні виплати склала 140,9 мільярда гривень, що на 9,7 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На що витратив гроші ПФУ

На виплату пенсій було спрямовано 123,4 мільярда гривень. Це на 7,2% більше, ніж у січні-лютому 2024 року (115,1 мільярда гривень).

З державного бюджету на покриття пенсій, надбавок, підвищень та дефіциту коштів Пенсійного фонду надійшло 31,6 мільярда гривень.