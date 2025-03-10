Доходы и расходы ПФУ
Собственные поступления фонда составили 99,3 миллиарда гривен, из которых 4 миллиарда гривен – это единый взнос, поступающий из госбюджета за отдельные категории застрахованных лиц, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также Две пенсии сразу: кто может получить эти выплаты после смерти родственника
Несмотря на рост доходов, расходы на выплату пенсий за год увеличились на 7,2%, тогда как уровень инфляции за тот же период составил 14%.
За январь-февраль 2025 года общая сумма расходов Пенсионного фонда Украины на пенсионные и другие социальные выплаты составила 140,9 миллиарда гривен, что на 9,7 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На что потратил деньги ПФУ
- На выплату пенсий было направлено 123,4 миллиарда гривен. Это на 7,2% больше, чем в январе-феврале 2024 года (115,1 миллиарда гривен).
- Из государственного бюджета на покрытие пенсий, надбавок, повышений и дефицита средств Пенсионного фонда поступило 31,6 миллиарда гривен.
- На выплату льгот и жилищных субсидий гражданам для оплаты коммунальных услуг и приобретения твердого топлива было использовано 9,8 миллиарда гривен.