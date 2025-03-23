Как изменились выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны

Так увеличился размер выплат для лиц с инвалидностью вследствие войны, пишет 24 Канал со ссылкой Пенсионный фонд.

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Минимальные размеры пенсий для людей с инвалидностью вследствие войны выросли на 11,5%. Так же как и для других пенсий.

Так пенсии для лиц с инвалидностью вследствие войны сейчас имеют такой вид:

I группа инвалидности - с 15 347 до 16 847 гривен (+1500 гривен);

II группа инвалидности - с 12 396 до 13 822 гривен (+1426 гривен);

III группа инвалидности - с 8500 до 9478 гривен (+978 гривен).

В то же время участники боевых действий согласно этому постановлению не могут получать пенсию меньше 5528 гривен (+570 гривен).

Важно! Если расчетная пенсия ветеранов войны меньше гарантированных государством сумм (с учетом повышений, индексаций и т.д.), то им выплачивается ежемесячная государственная адресная помощь в сумме, не хватает до указанных размеров.