Що змінилось для ВПО та пенсіонерів

Раніше для осіб, які отримали статус переселенця до 24 лютого 2022 року, виїхали за кордон після цієї дати або проживають на ТОТ, діяв доволі складний алгоритм отримання коштів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Що змінилось, відповідно до рішення уряду:

тепер такі пенсіонери мають право отримати свої пенсії на рахунок будь-якого українського банку;

особи, що проживають на ТОТ чи за кордоном мають проходити ідентифікацію щорічно, головне встигнути до 31 грудня;

пенсіонерів, які проживають на ТОТ зобов'язують здійснювати щонайменше одну фінансову операцію на їх рахунку кожні шість місяців.

Такі вимоги встановлено для підтвердження того, що пенсіонер живий, і кошти пенсії зі своєї картки отримує саме він,

– зазначає ПФУ.

Зверніть увагу! Виплата пенсій громадянам на ТОТ чи тим, що виїхали з ТОТ, відбувається лише якщо особа не отримує кошти з Росії.