Хто має пройти ідентифікацію

Ідентифікація потрібна для підтвердження того, що пенсію отримує саме та людина, якій вона була призначена. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

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Пенсіонери зі статусом ВПО, які мали пройти перевірку до 31 березня 2024 року, але з якихось причин цього не зробили, можуть стикнутися із тимчасовим припиненням виплат.

Зауважте! Щоб поновити пенсію, необхідно пройти процедуру ідентифікації у зручний спосіб. Після цього всі виплати, включаючи ті, які були тимчасово призупинені, будуть нараховані у повному обсязі.

Як пройти ідентифікацію: варіанти для пенсіонерів

Пенсіонери можуть обрати один зі зручних способів для проходження ідентифікації.

Особистий візит:

Завітайте до відділення Ощадбанку або сервісного центру Пенсійного фонду України.

Обов’язково візьміть із собою паспорт громадянина України.

Онлайн через вебпортал:

Використайте вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для підтвердження особи підпишіть заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису (Дія.Підпис або Дія ID).

Через відеозв’язок:

Пройдіть ідентифікацію за допомогою відеоконференції через територіальний орган Пенсійного фонду.

Якщо перебуваєте за кордоном: