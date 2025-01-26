Кто должен пройти идентификацию

Идентификация нужна для подтверждения того, что пенсию получает именно тот человек, которому она была назначена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Пенсионеры со статусом ВПЛ, которые должны были пройти проверку до 31 марта 2024 года, но по каким-то причинам этого не сделали, могут столкнуться с временным прекращением выплат.

Обратите внимание! Чтобы восстановить пенсию, необходимо пройти процедуру идентификации удобным способом. После этого все выплаты, включая те, которые были временно приостановлены, будут начислены в полном объеме.

Как пройти идентификацию: варианты для пенсионеров

Пенсионеры могут выбрать один из удобных способов для прохождения идентификации.

Личный визит:

Посетите отделение Ощадбанка или сервисного центра Пенсионного фонда Украины.

Обязательно возьмите с собой паспорт гражданина Украины.

Онлайн через веб-портал:

Используйте вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для подтверждения личности подпишите заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (Дія.Підпис или Дія ID).

Через видеосвязь:

Пройдите идентификацию с помощью видеоконференции через территориальный орган Пенсионного фонда.

Если находитесь за границей: