Как устанавливается дата поступления пенсий

В частности дата выплаты составляется в соответствии с территориальными участками, сообщает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Так дата поступления пенсий устанавливается при их назначении в зависимости от статуса пенсионера. Однако дата не меняется, даже если меняется статус.

Кроме того, график выплаты пенсий через почтовое отделение имеет свои особенности, которое обусловлено расположением территориальных участков. В то же время дата начисления пенсионной выплаты через учреждения банков определяется в соответствии с графиком перечисления денег в банк. Определение происходит с учетом равномерного распределения пенсионных средств.

Обратите внимание! Зачисление средств банками на текущие счета пенсионеров происходит не позднее следующего рабочего дня после их поступления от ПФУ.

Кто в первую очередь получает пенсии

Согласно правилам, право на выплаты пенсии в первую очередь имеют такие украинцы:

лица с инвалидностью вследствие войны;

участники боевых действий;

люди, которые имеют особые заслуги перед Родиной;

члены семей погибших.

Заметьте! Далее в списке идут пенсии по инвалидности (если инвалидность получена не в результате боевых действий), пенсии по возрасту для неработающих граждан и выплаты для работающих пенсионеров.

Могут ли изменить дату начисления пенсии по просьбе пенсионера

В Пенсионном фонде довольно редко пересматривают дату выплаты пенсии, потому что это технически достаточно сложно, особенно когда дата выплаты зависит от многих факторов:

работы конкретного почтового отделения;

удаленности конкретного дома от этого отделения;

графика работы почтальонов и тому подобное.

Важно! Так обычно каждый пенсионер подстраивается под конкретную дату получения пенсии, которая отведена ему по утвержденному графику.