Як встановлюється дата надходження пенсій

Зокрема дата виплати складається відповідно до територіальних дільниць, повідомляє 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Так дата надходження пенсій встановлюється під час їхнього призначення залежно від статусу пенсіонера. Однак дата не змінюється, навіть якщо змінюється статус.

Крім того, графік виплати пенсій через поштове відділення має свої особливості, яке зумовлено розташуванням територіальних дільниць. Водночас дата нарахування пенсійної виплати через установи банків визначається відповідно до графіка перерахування грошей до банку. Визначення відбувається з урахуванням рівномірного розподілу пенсійних коштів.

Зверніть увагу! Зарахування коштів банками на поточні рахунки пенсіонерів відбувається не пізніше наступного робочого дня після їх надходження від ПФУ.

Хто першочергово отримує пенсії

Згідно з правилами, право на виплати пенсії першочергово мають такі українці:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

члени сімей загиблих.

Зауважте! Далі у списку йдуть пенсії за інвалідністю (якщо інвалідність отримана не внаслідок бойових дій), пенсії за віком для непрацюючих громадян та виплати для працюючих пенсіонерів.

Чи можуть змінити дату нарахування пенсії на прохання пенсіонера

У Пенсійному фонді досить рідко переглядають дату виплати пенсії, бо це технічно досить складно, особливо коли дата виплати залежить від багатьох факторів:

роботи конкретного поштового відділення;

віддаленості конкретного будинку від цього відділення;

графіка роботи листонош тощо.

Важливо! Так зазвичай кожен пенсіонер підлаштовується під конкретну дату отримання пенсії, яка відведена йому за затвердженим графіком.