Коли можуть змінитись вказані мінімуми

Нардеп Михайло Цимбалюк заявив, що є імовірність збільшення соціальних стандартів цьогоріч, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українські новини".

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За словами Цимбалюка, така можливість з'явиться, завдяки 40 мільярдам євро, що надійдуть від партнерів.

Михайло Цимбалюк Перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Я думаю, що все ж таки Кабмін після першого півріччя вийде з такою ініціативою. Ми про це говоримо з різними міністерствами. Чому? Тому, що тоді буде економічне зростання.

Цимбалюк каже, що заморожування соціальних стандартів – це несправедливе рішення. До того ж підвищення пенсій і зарплат принесе додаткові кошти у бюджет у вигляді податків.

Ми в цьому процесі рухаємося і я думаю, що уряд на це піде, бо підвищення пенсії та мінімальної зарплати стимулюють економіку. Пенсіонери, отримуючи не мізерні кошти, йдуть у крамниці, платять комунальні та таким чином стимулюють розвиток економіки, а не ховають гроші "під матрац",

– наголосив нардеп.

Зверніть увагу! Якщо зростуть соціальні стандарти, збільшаться і залежні від них виплати. Наприклад, допомога при народженні дітей.