Когда могут измениться указанные минимумы

Нардеп Михаил Цимбалюк заявил, что есть вероятность увеличения социальных стандартов в этом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинские новости".

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По словам Цимбалюка, такая возможность появится, благодаря 40 миллиардам евро, которые поступят от партнеров.

Михаил Цимбалюк Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Я думаю, что все же Кабмин после первого полугодия выйдет с такой инициативой. Мы об этом говорим с различными министерствами. Почему? Потому, что тогда будет экономический рост.

Цимбалюк говорит, что замораживание социальных стандартов – это несправедливое решение. К тому же повышение пенсий и зарплат принесет дополнительные средства в бюджет в виде налогов.

Мы в этом процессе движемся и я думаю, что правительство на это пойдет, потому что повышение пенсии и минимальной зарплаты стимулируют экономику. Пенсионеры, получая не мизерные средства, идут в магазины, платят коммунальные и таким образом стимулируют развитие экономики, а не прячут деньги "под матрас",

– подчеркнул нардеп.

Обратите внимание! Если вырастут социальные стандарты, увеличатся и зависимые от них выплаты. Например, помощь при рождении детей.