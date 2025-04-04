Что изменилось для ВПЛ и пенсионеров

Ранее для лиц, которые получили статус переселенца до 24 февраля 2022 года, выехали за границу после этой даты или проживают на ВОТ, действовал довольно сложный алгоритм получения средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Что изменилось, в соответствии с решением правительства:

теперь такие пенсионеры имеют право получить свои пенсии на счет любого украинского банка;

лица, проживающие на ВОТ или за рубежом должны проходить идентификацию ежегодно, главное успеть до 31 декабря;

пенсионеров, проживающих на ВОТ обязывают осуществлять не менее одну финансовую операцию на их счете каждые шесть месяцев.

Такие требования установлены для подтверждения того, что пенсионер жив, и средства пенсии со своей карты получает именно он,

– отмечает ПФУ.

Обратите внимание! Выплата пенсий гражданам на ВОТ или тем, что выехали с ВОТ, происходит только если лицо не получает средства из России.