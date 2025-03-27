В Украине пересчитали страховые выплаты

Это всегда происходит на коэффициент, учитывающий показатели роста потребительских цен и средней заработной платы в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В частности по состоянию на 2025 год коэффициент повышения ежемесячных страховых выплат составляет 1,115. Об этом свидетельствует подпункт 8 пункта 2 постановления Кабинета Министров Украины от 25.02.2025 № 209 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительные меры по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году").

В частности, выплату проиндексированной ежемесячной страховой выплаты за март будет обеспечена в апреле. Причина заключается в том, что страховая выплата предоставляется ежемесячно со следующего месяца после месяца, в котором она назначена и начислена.

Важно! Максимальный размер повышения после перечисления страховой выплаты – 1 500 гривен.