В Україні перерахували страхові виплати

Це завжди відбувається на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати в Україні, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зокрема станом на 2025 рік коефіцієнт підвищення щомісячних страхових виплат становить 1,115. Про це свідчить підпункт 8 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2025 № 209 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році").

Зокрема виплату проіндексованої щомісячної страхової виплати за березень буде забезпечено у квітні. Причина полягає у тому, що страхова виплата надається щомісячно з наступного місяця після місяця, у якому вона призначена та нарахована.

Важливо! Максимальний розмір підвищення після перерахування страхової виплати – 1 500 гривень.