Що сталося у водоканалі Рівного

Запровадження графіків подачі води "Рівнеоблводоканал" вирішив поки що відкласти після термінової наради за участю місцевої влади. Однак, підприємство опинилося у фінансовій кризі через те, що чинні тарифи не відповідають реальним витратам, передає 24 Канал з посиланням на видання "Фокус".

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Діючий тариф на водопостачання залишається на довоєнному рівні 2021 року – 32,6 гривні за кубометр. Через урядову постанову, яка під час воєнного стану рекомендує не підвищувати тарифи для населення, споживачі продовжують платити за старими розцінками. В "Рівнеоблводоканалі" зазначають, що цей тариф уже давно не покриває витрат.

Попри те, що населення практично повністю оплачує рахунки, тариф, який не відповідає реальним витратам, призвів до нарощування боргів підприємства – нині вони перевищили 115 мільйонів гривень.

З цієї суми майже 70 мільйонів гривень – це заборгованість за електроенергію, а ще близько 45 мільйонів гривень – борг перед "Рівнеазотом" за очистку стічних вод.

Саме тому у компанії вважають, що єдиним способом, який дозволить трохи зекономити на електроенергії, залишається погодинне обмеження водопостачання для населення,

– каже в.о. директора "Рівнеоблводоканалу" Андрій Грухаль.

Відключення води поки не буде, але ситуація критична

Нардеп Олексій Кучеренко запевнив, що водопостачання в містах не припинятимуть, а водоканали не відключатимуть від електроенергії, попри борги – це спроба привернути увагу до тарифної кризи.

Водночас експерт Олег Попенко наголосив, що проблема не лише в тарифах, а й у бездіяльності місцевої влади, яка не контролює роботу критичної інфраструктури, як це видно на прикладі Рівного.

Зауважте! Майже всі водоканали в Україні перебувають у критичному стані через відсутність модернізації та інвестицій. Водночас експерти наголошують, що саме місцева влада має розуміти соціальну важливість таких підприємств і підтримувати їх – як, наприклад, у Полтаві, де місто компенсує різницю в тарифах, щоб уникнути боргів за електроенергію.