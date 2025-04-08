Як отримати пенсію 5 тисяч при мінімальній кількості стажу

Мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію у 60 років зараз складає – 32 роки, пише 24 Канал.

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Зверніть увагу! Усі розрахунки відбуваються через пенсійний калькулятор.

Відповідно, виходячи з цих даних, мінімальна зарплата, аби отримати таку пенсію – 14,3 тисячі гривень.



Як отримати пенсію мінімум 5 тисяч / Скриншот Пенсійний калькулятор

А от, щоб піти на заслужений відпочинок у 63, мінімум стажу – 22 роки. Відповідно, мінімальна зарплата, аби мати пенсію 5 тисяч за таких умов – 20,8 тисячі гривень.



Чи впливає розмір зарплати на пенсію / Скриншот Пенсійний калькулятор

Щоб піти на пенсію у 65 років, достатньо мати і 15 років стажу. Водночас для отримання вказаної пенсії необхідна зарплата щонайменше – 30,4 тисячі гривень.



Як отримати пенсію 5 тисяч, якщо маєш 15 років стажу / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зауважте! Норми стажу для 60 та 63 років зростатимуть у наступні роки.