НБУ наполягає на залученні інвестицій

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова наголосила, що ринок капіталу України повинен відповідати масштабам економіки, передає 24 Канал з посиланням на видання "Інтерфакс-Україна".

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За її словами, важливо не лише прийняти відповідні закони, а й забезпечити практичну готовність фінансової інфраструктури до залучення як внутрішніх, так і міжнародних інвестицій.

Ми не побудуємо другу Лондонську біржу, але наш ринок капіталу має бути співставним із розмірами економіки. Важливо, щоб Україна не просто ухвалила закон, а й підготувала інфраструктуру фінансового ринку для повоєнного відновлення,

– зауважила Рожкова.

Катерина Рожкова підкреслила, що Україна розраховує як на приватні інвестиції, так і на фінансову підтримку міжнародних партнерів, і тому ринок капіталу вже сьогодні має бути готовим до їх залучення.

Вона зауважила, що в нинішніх умовах внутрішній ринок капіталу переважно складається з облігацій внутрішньої державної позики, що є природним у воєнний період. Водночас з’являються й успішні приклади альтернативних інструментів – зокрема, корпоративні облігації таких компаній, як "Нова пошта" та NovaPay.

Зауважте! Рожкова також вважає перспективним напрямом розвиток ринку муніципальних облігацій, які можуть стати ефективним інструментом фінансування для громад.